Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном

Из-за боевых действий в регионе, Индия закрыла аэропорты и воздушное пространство в приграничных с Пакистаном районах. Исламабад принял симметричные решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India и Clash Report.
С 9 мая на территории Индии приостановлена работа 32 аэропортов из-за резкого обострения военной эскалации с Пакистаном. Как сообщает Управление гражданской авиации страны, ограничения будут действовать до 05:29 по местному времени 15 мая.
Закрытие касается аэропортов, расположенных преимущественно в северных и западных регионах страны, граничащих с Пакистаном. В частности, речь идет об аэропортах в Сринагаре и Амритсаре. Оба расположены неподалеку от спорной территории Кашмира, а Сринагар также выполняет функции военно-гражданского аэродрома.
Кроме того, Индия закрыла свое воздушное пространство для авиасудов, прибывающих из Пакистана. Запрет на полеты для пакистанских самолетов будет оставаться в силе как минимум до 23 мая.
В свою очередь Пакистан полностью закрывает свое воздушное пространство до 12:00 (по тихоокеанскому стандартному времени). Сейчас над территорией страны не фиксируется ни одного самолета.
В ночь на 7 мая Минобороны Индии начало операцию "Синдур", в рамках которой были обстреляны военные объекты Пакистана и подконтрольные этой стране районы Кашмира.
СМИ также сообщали о масштабном авиационном бое в ночь на 7 мая. В воздушном противостоянии могли участвовать более 100 истребителей, а сама схватка длилась более часа. По неофициальным данным, Индия могла потерять до пяти боевых самолетов.
Вскоре Минобороны Индии сообщило, что страна начала операцию "Синдур", в рамках которой "наносятся удары по инфраструктуре террористов в Пакистане и пакистанском Кашмире".
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