Индия закрыла уже более 30 аэропортов из-за боевых действий с Пакистаном

С 9 мая на территории Индии приостановлена работа 32 аэропортов из-за резкого обострения военной эскалации с Пакистаном. Как сообщает Управление гражданской авиации страны, ограничения будут действовать до 05:29 по местному времени 15 мая.

Закрытие касается аэропортов, расположенных преимущественно в северных и западных регионах страны, граничащих с Пакистаном. В частности, речь идет об аэропортах в Сринагаре и Амритсаре. Оба расположены неподалеку от спорной территории Кашмира, а Сринагар также выполняет функции военно-гражданского аэродрома.

Кроме того, Индия закрыла свое воздушное пространство для авиасудов, прибывающих из Пакистана. Запрет на полеты для пакистанских самолетов будет оставаться в силе как минимум до 23 мая.

В свою очередь Пакистан полностью закрывает свое воздушное пространство до 12:00 (по тихоокеанскому стандартному времени). Сейчас над территорией страны не фиксируется ни одного самолета.