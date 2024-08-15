Индия призывает своих граждан выезжать из Курской, Белгородской, Брянской областей

Индия призывает своих граждан, проживающих в Брянской, Белгородской и Курской областях, эвакуироваться. Им советуют временно переселится в другие российские регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт посольства Индии в Москве .

Также посоветовали гражданам Индии в РФ связаться с посольством.

"Учитывая последние инциденты безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей", - заявили в там.

Дипломатическое ведомство Индии в Москве обнародовало на сайте соответствующие официальные рекомендации для своих граждан.

Ситуация в Курской области

На минувшей неделе, 6 августа, на границе Курской области произошел "прорыв". Российские военные и власть не были к нему готовы. Известно о большом количестве уничтоженной техники РФ, пленных российских солдатах, среди которых срочники, также есть ликвидированные российские военные.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к своей стратегической цели в рамках этой операции.

Известно, что россияне проводят эвакуацию жителей Курской области, однако привозят их в оккупированные населенные пункты Запорожской области, пытаясь "спрятать" от других граждан РФ. Кремль опасается, что они могут рассказать правду и о войне, и о ВСУ, которые совсем не похожи на воображаемых по российскому ТВ "нацистов".

Также РБК-Украина сообщало, что Украина предложила россиянам эвакуацию из Курской области через гуманитарные коридоры либо в Украину, либо в Россию.

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