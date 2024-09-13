По данным СМИ, сейчас Индия работает над тем, чтобы вернуть всех завербованных индийцев домой. В частности, в начале июля премьер Индии Нарендра Моди обсуждал увольнение из армии РФ всех индейцев с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Россия проводит зачную кампанию с тем, чтобы заманить российскую армию граждан других стран. В частности, в Индии из-за социальных сетей и местных агентов предлагали работу или поступление в "частные университеты". Однако когда они прибыли в Россию, у них забрали паспорта и отправили на фронт против Украины.

По данным NDTV, Россия уже завербовала около сотни индийцев для участия в войне в Украине. Уже известно, что четыре из них погибли на фронте. В Индии полиция арестовала, по меньшей мере, четырех человек, причастных к мобилизации в армию РФ.