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Индия требует от РФ освобождения своих граждан, которые в армии на "вспомогательных работах"

Архивное фото: Индия требует от России освобождения своих граждан, которые в армии на "вспомогательных работах" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Индия обратилась к РФ с просьбой о досрочном освобождении некоторых своих граждан, которые работают с российской армией на "вспомогательных должностях".

Об этом заявило Министерство иностранных дел Индии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заявление МИД Индии прозвучало после того, как местная газета сообщила, что в прошлом году около 100 индийцев были приняты на работу по контрактам сроком не менее года. 

Граждане многих стран искали работу в российской армии, в том числе из соседнего с Индией Непала.

"Нам известно, что несколько граждан Индии записались на "вспомогательную работу" в российской армии", - говорится в заявлении.

Что еще сказали дипломаты

Также указывается, что посольство Индии регулярно обсуждало этот вопрос с соответствующими российскими властями для их досрочного освобождения. 

"Мы призываем всех индийских граждан проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - добавили дипломаты.

Россияне набирают на войну против Украины иностранцев

Как сообщалось ранее, российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы.

В частности, страна-террорист занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Последним обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.

Также в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Не менее 10 непальских солдат были убиты во время службы в русских армиях.

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