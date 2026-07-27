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Индия вызвала посла Украины после атаки на судно с индийскими моряками

19:55 27.07.2026 Пн
2 мин
По версии Нью-Дели, атака произошла, когда судно проходило у российского побережья
aimg Мария Науменко
Фото: торговое судно MV OMORFI (wikipedia.org)

После гибели гражданина Индии на борту торгового судна MV OMORFI Нью-Дели обратился к украинской стороне с официальным дипломатическим требованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Индии.

Согласно заявлению, в ведомство вызвали посла Украины в Индии Александра Полищука.

Причиной послужило нападение на торговое судно MV OMORFI, во время которого погиб гражданин Индии.

В ведомстве заявили, что выразили украинскому дипломату серьезную обеспокоенность по поводу инцидента и решительно осудили атаки на торговые суда.

В Нью-Дели отметили, что такие действия представляют угрозу безопасности морской навигации, свободе судоходства и международной торговли.

Также украинскому послу поручили передать властям Украины официальную позицию Индии по этому случаю.

В МИД Индии подчеркнули, что нападения на торговые суда, которые ставят под угрозу жизнь гражданских моряков, "неприемлемы" и "должны быть прекращены".

Атака на судно MV OMORFI

В отдельном заявлении индийское внешнеполитическое ведомство сообщило, что 18 июля торговое судно MV OMORFI подверглось атаке во время прохождения через Черное море. По утверждению МИД Индии, инцидент произошел в территориальных водах России.

На борту судна находились десять членов экипажа, среди которых было три гражданина Индии. Один из них погиб, еще двое, по данным Нью-Дели, не пострадали.

Напомним, 19 июля российские войска атаковали торговое судно Golden Leo, выходившее из порта Одессы.

В результате удара погибли десять человек, в том числе четверо граждан Индии, еще один индиец получил тяжелые ранения.

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