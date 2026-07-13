Индия отказалась от быстрой торговой сделки с США, — Reuters

Нью-Дели отклонил предложение Вашингтона о срочном заключении торгового соглашения. Индийские власти готовы ждать более перспективных условий на фоне укрепления собственных позиций на мировом рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
В ходе недавних контактов в Нью-Дели сторонам не удалось утвердить временный экономический пакт. Индийская сторона отказалась от подписания из-за отсутствия гарантий со стороны США.
Дели требовал тарифных преференций по сравнению с КНР и защиты от введения новых американских пошлин в будущем.
"Наша позиция четкая — мы не намерены спешить со сделкой, которая заключена не на выгодных условиях, или идти на компромиссы по красным линиям, таким как уступка территориями в сельском хозяйстве", — заявил правительственный источник.
Вашингтон рассчитывал на уступки, так как администрация Дональда Трампа готовит новые тарифы (до 12,5% для ряда стран). США обвиняют Дели в избыточных промышленных мощностях и недостаточном контроле за использованием принудительного труда. Американская сторона считает, что преференции нужно заслужить встречными шагами.
"Администрация Трампа продолжает продуктивно взаимодействовать с индийскими чиновниками для завершения исторической торговой сделки, которая ставит американцев и Америку на первое место", — сообщил представитель Белого дома Куш Десаи.
При этом американские чиновники называют переговорный процесс с Дели медленным и излишне бюрократизированным.
Позиции премьер-министра Нарендры Моди укрепились благодаря росту экспорта на 15% во втором квартале и диверсификации связей.
Активизировалась торговля с Персидским заливом, вступает в силу соглашение о свободной торговле с Британией, на очереди договор с ЕС.
Снижение цен на нефть улучшило финансовые показатели страны. Goldman Sachs повысил прогноз роста экономики Индии на 2026 год до 6,8%.
"Индийские переговорщики получили определенное влияние на переговорах, учитывая сильную экономику Индии, инициативы по диверсификации с другими партнерами и ее стратегическое положение в мире", — отметила эксперт Венди Катлер.
Дели также учитывает внутренние юридические споры в США: демократы оспаривают тарифы Трампа в судах. Накануне местных выборов партия Моди защищает аграриев и малый бизнес.
"Индия осознает, что откладывание — или даже отказ — от поспешной сделки может быть более разумным, чем брать на себя обязательства, стоимость которых может значительно превысить любое временное снижение тарифов", — подчеркнул аналитик Аджай Шривастава.
Напоминаем, что ранее Индия отказалась от закупок российского сжиженного природного газа, подпадающего под американские санкции, несмотря на возникший дефицит топлива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным СМИ, индийские компании решили не приобретать такие партии СПГ, чтобы избежать возможных ограничительных мер со стороны США.