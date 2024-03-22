Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционного "Совкомфлота", - Bloomberg

Частные и государственные переработчики, включая крупнейшую Индийскую нефтяную корпорацию, прекратили принимать грузы, если они находятся на танкерах "Совкомфлота", говорят источники, знакомые с ситуацией. Нефтепереработчики тщательно проверяют право собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что оно не связано с компанией или другими санкционированными группами

Повышенное внимание к танкерному гиганту, похоже, затронуло и другие нефтяные суда, перевозящие российскую нефть: два судна несколько недель ждали у побережья Южной Азии без каких-либо указаний о том, когда они разгрузятся.

Санкции против Москвы

В прошлом месяце Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило "Совкомфлот" в список и идентифицировало 14 танкеров с сырой нефтью, в которых у контролируемой государством компании есть доля. Это стало дополнением к более широким мерам, уже введенным с октября в отношении судов, не принадлежащих "Совкомфлоту", и дружественных России компаний за нарушение ограничений "Большой семерки" на цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

Индия была крупным покупателем российской нефти после вторжения в Украину, но ужесточение санкций США нарушило торговлю и привело к тому, что нефтепереработчики начали искать более дорогую нефть из других регионов, таких как США. На этой неделе "Совкомфлот" заявил, что штрафы оказывают давление на его деятельность.

Проблема "Совкомфлота" означает, что для доставки российской нефти стало меньше танкеров, что привело к скидкам на поставки нефти в страну, чтобы компенсировать более высокие затраты на фрахт, говорят источники.

После войны скидка на российские поставки выросла до 30 долларов за баррель, но сейчас она сократилась и в настоящее время составляет около 2-4 долларов для индийских покупателей. Ожидается, что в этом месяце южноазиатская страна по-прежнему будет принимать большие объемы российской нефти: Kpler оценивает импорт в 1,8 млн баррелей в день - самый высокий показатель с июля.

По данным Bloomberg, в марте на судах "Совкомфлота" было отгружено около 1,5 млн баррелей нефти сорта Urals по сравнению с 4,4 млн баррелей в январе и 4,7 млн баррелей в феврале. Некоторым судам еще предстоит указать пункты назначения, поэтому окончательная цифра может вырасти.