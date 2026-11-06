Индия и Турция предложили США идеи безопасности в Черном море.

"Когда речь идет о Черном море, многие страны высказались и заявили о готовности присоединиться. И Турция, и Индия пришли с некоторыми идеями о том, как мы можем наладить движение зерновых грузов, так как это чревато глобальной продовольственной безопасностью и, в определенной степени, энергетической безопасностью", - сказал Рубио.

Зеленский в своем сообщении отреагировал на эти слова.

"Это то, о чем я постоянно говорю и писал об этом в своем мирном плане. Привлекать 3 стороны и добиваться прекращения огня и мира", – написал президент Украины.

"Напомню, что Турция уже передавала Украине и России предложение о перемирии в Черном море. Эрдоган об этом говорил с Зеленским", - добавил он.

"Восстановление безопасности в Черном море должно быть нашим приоритетом. Тем более, когда есть страны, которые в этом заинтересованы и готовы не только об этом говорить, но и обеспечить это", - подчеркнул Зеленский.

"Сейчас - море. Дальше - энергетика. Давайте двигаться", - подытожил он.

Напомним, 31 октября Зеленский после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что Украина готовится к трехстороннему формату с США и Россией в первой половине ноября.

С Эрдоганом они обсудили вовлечение Турции, Европы и других партнеров, а также возможность встречи на турецкой территории.