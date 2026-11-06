Индия и Турция предложили США идеи безопасности в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел G20 в Атланте.
"Когда речь идет о Черном море, многие страны высказались и заявили о готовности присоединиться. И Турция, и Индия пришли с некоторыми идеями о том, как мы можем наладить движение зерновых грузов, так как это чревато глобальной продовольственной безопасностью и, в определенной степени, энергетической безопасностью", - сказал Рубио.
Зеленский в своем сообщении отреагировал на эти слова.
"Это то, о чем я постоянно говорю и писал об этом в своем мирном плане. Привлекать 3 стороны и добиваться прекращения огня и мира", – написал президент Украины.
"Напомню, что Турция уже передавала Украине и России предложение о перемирии в Черном море. Эрдоган об этом говорил с Зеленским", - добавил он.
"Восстановление безопасности в Черном море должно быть нашим приоритетом. Тем более, когда есть страны, которые в этом заинтересованы и готовы не только об этом говорить, но и обеспечить это", - подчеркнул Зеленский.
"Сейчас - море. Дальше - энергетика. Давайте двигаться", - подытожил он.
Напомним, 31 октября Зеленский после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что Украина готовится к трехстороннему формату с США и Россией в первой половине ноября.
С Эрдоганом они обсудили вовлечение Турции, Европы и других партнеров, а также возможность встречи на турецкой территории.
Уже 5 ноября Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным завершение войны.
Он рассказал, что турецкие чиновники поддерживают контакты с представителями Украины и России по поводу новой встречи сторон в Турции, а в Кремле сообщили, что конкретных договоренностей о разговоре пока нет.