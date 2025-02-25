Индия и Британия намерены удвоить объемы торговли в течение десяти лет

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял на совместной пресс-конференции с министром бизнеса и торговли Великобритании Джонатаном Рейнольдсом заявил, что страны ускорят переговоры по предложенному торговому соглашению, включая пакт о свободной торговле и инвестиционный договор.

Министры не ответили прямо на вопрос о том, повлияли ли на их переговоры приказы Трампа повысить тарифы и принять другие меры для противодействия тому, что президент США расценивает как барьеры для американских товаров.

В совместном заявлении министров отмечается, что возобновление торговых переговоров стало результатом дискуссий между премьер-министрами в кулуарах саммита "Группы двадцати" (G20), состоявшегося в ноябре 2024 года накануне инаугурации Трампа.

"Это будет новаторское соглашение о свободной торговле", - сказал Гоял. Он добавил, что оно может вдвое-втрое увеличить торговлю товарами с Британией в течение десятилетия, не указав при этом детальных сроков.

Развитие индийской торговли

Согласно оценкам британского правительства, двусторонняя торговля товарами и услугами между Индией и Великобританией, - пятой и шестой крупнейшими экономиками мира соответственно, - за 12 месяцев до сентября 2024 года достигла 41 млрд фунтов стерлингов (52 млрд долларов США). Переговоры о расширении объемов торговли были приостановлены в марте 2024 года накануне выборов в обеих странах.

После многих лет задержек, Индия подписала торговые соглашения с несколькими странами, в частности с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Австралией в 2022 году. А в прошлом году - пакт с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Ранее в феврале Индия снизила тарифы на бурбонское виски со 150% до 100%. Это произошло после того, как Трамп раскритиковал "несправедливые" пошлины на рынке южной Азии.

Проблемные аспекты

Среди главных препятствий в торговле между Индией и Британией - высокая импортная пошлина на британский виски и требование Индии упростить получение индийскими фирмами и специалистами виз для работы в Британии.

"В торговых переговорах всегда есть чувствительные моменты, которые нужно уважать", - сказал Рейнольдс, ссылаясь на беспокойство Индии относительно требований Британии снизить сельскохозяйственные тарифы и открыть свой рынок для молочных продуктов.

Опровергая некоторые сообщения СМИ, Гоял заявил, что иммиграция не будет частью никаких обсуждений в рамках торгового пакта. Рейнольдс сказал, что его правительство рассматривает иммиграцию как отдельный вопрос вне торговых переговоров.

Торговые переговоры между Индией и Великобританией являются первыми со времени прихода к власти Лейбористской партии в Великобритании в июле прошлого года. Рейнольдс заявил, что заключение соглашения является "главным приоритетом" для его правительства.

Ожидается, что министр инвестиций Британии Поппи Густафссон также встретится с инвесторами в финансовой столице Мумбаи и ИТ-центре Бенгалура, чтобы призвать индийский бизнес к инвестированию.

Гоял отметил, что помимо торгового и инвестиционного пакта, правительства стран также обсудят отдельный договор о социальном обеспечении.