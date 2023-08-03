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Индия присоединится к переговорам по Украине в Саудовской Аравии

Фото: Индия присоединится к переговорам по Украине в Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Индия также примет участие в мирных переговорах по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Индии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, представитель МИД подтвердил информацию об участии Индии в саммите во время брифинга. В то же время, другие подробности пока не раскрываются.

Переговоры состоятся с 5 по 6 августа.

Саммит в Саудовской Аравии

The Wall Street Journal, со ссылкой на дипломатов, сообщило об организации встречи по миру в Украине, на которую не приглашали Российскую Федерацию. Позже эту информацию подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По словам последнего, Саудовская Аравия действительно примет встречу по формуле мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

Формула мира Украины

Впервые президент инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид, потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

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ИндияСаудовская Аравия