Индия усиливает роль в мирном процессе между Украиной и РФ: что стало причиной

Индия стремится к перемирию в Черном море

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия играет более непосредственную роль в усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной.

Для этого, по его словам, страна вовлекает обе стороны в решение таких вопросов как:

судоходство,

уменьшение военных действий.

Дипломат выступал на конференции по безопасности в минувшие выходные и сказал, что Индия в последние месяцы стала "чуть больше привлеченной, чем просто адвокация".

Комментарии указывают на более активную роль Нью-Дели после лет осторожного подхода к войне, отчасти из-за его давних связей с Россией.

"Мы ведем переговоры как с Россией, так и с Украиной на этот счет. Мы стараемся быть полезными, начиная с вопроса безопасности судоходства в Черном море", – сказал он.

Джайшанкар также добавил, что переговоры охватывали еще:

поставки энергоносителей,

"возможности отсутствия нападения".

Почему начались переговоры

Переговоры Индии с Россией и Украиной начались после нападений в июле, в результате которых погибли и были ранены индийские моряки.

Это побудило Нью-Дели обсуждать этот вопрос с Москвой и Киевом, заявил Джайшанкар в понедельник на Экономическом совещании Каутилья в Нью-Дели.

Эти контакты расширились от морской безопасности до того, можно ли способствовать экспорту зерна через Черное море. А потом энергетика стала частью обсуждений, сказал Джайшанкар.

Дипломат предостерег, что нет никакой гарантии достижения соглашения. Даже ограниченное понимание было бы полезно , поскольку перебои с экспортом зерна, энергии и удобрений непропорционально повлияют на страны Глобального Юга, говорит он.

Конкретные предложения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на прошлой неделе признал растущую роль Индии в попытках достичь перемирия. Он сказал, что Индия была одной из четырех стран, выдвинувших предложения по прекращению войны.

Каждая из них призвала к взаимному прекращению ударов по энергетическим целям , а также восстановлению Черного моря. Предложение Нью-Дели было "наиболее исчерпывающим", сказал он, не уточняя ее конкретных пунктов.