Индия усилила контроль за импортом российской нефти на фоне переговоров с США, - СМИ

Источники в отрасли и правительстве сообщили агентству, что отдел планирования и анализа нефтяной отрасли (PPAC) Министерства нефти Индии просит еженедельно предоставлять информацию по импорту из РФ и США. Отмечается, что эта информация нужна кабинету премьер-министра Нарендры Моди.

"Мы хотим получать своевременные и точные данные об импорте нефти из России и США, чтобы, когда США запрашивают информацию, мы могли предоставить проверенные цифры, вместо того, чтобы они полагались на вторичные источники", - сообщил источник в правительстве страны.

Reuters пишет, что происхождение закупок нефти компаниями Индии, как правило, указываются в ежемесячных таможенных данных и аналитических отчетах частных компаний. Однако этот случай является первым, когда правительство еженедельно стремится получать такую информацию.

По словам двух источников, НПЗ не получили четких указаний по сокращению закупок нефти в РФ. В то же время они и другие источники в отрасли сообщили, что ожидают, что импорт из России в ближайшие месяцы составит в среднем менее 1 млн баррелей в сутки.