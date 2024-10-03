Индия начала "перестраивать" свою армию на опыте войны в Украине, - Forbes

Индия изучает опыт войны в Украине, оказавшей значительное влияние на тактики и стратегии ведения современной войны. Благодаря этому идет усовершенствование индийской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Как пишет издание, в настоящее время Индия находится в ненадежном положении, ведь имеет двух враждебных соседей – Пакистан на северо-западе и Китай на севере. Следует заметить, что с Пакистаном Индия уже воевала несколько раз из-за спорного региона Кашмир. А вот с Китаем у Индии есть целый ряд пограничных споров.

Как считает Forbes, первый и основной урок, который Индия извлекла из российско-украинской войны – это важность устойчивой обороны. В частности, речь идет о огневом контроле над буферной зоной, позволяющей контролировать любое наступление врага. В частности, и российские, и украинские военные успешно добились устойчивости обороны благодаря артиллерии и беспилотникам. Таким образом, срывая масштабные наступательные операции противника.

На фоне этого Индия ускорила свои усилия по модернизации артиллерийских систем. По примеру Украины, Индия вводит стандарты на тяжелую артиллерию до калибра 155 мм, которую используют большинство западных стран. Индийский арсенал в частности уже имеет некоторые 155-мм артиллерийские установки, которые были закуплены в Швеции и Великобритании. Также Индия пытается создать собственную гаубицу этого калибра.

Индия начала разрабатывать собственные дроны Rustom, которые подобны израильским Heron и американским MQ-9 Reaper.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, приносящую прибыль военной машине Кремля.

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