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Індія планує почати вакцинацію від коронавірусу в січні

П'ятниця 18 грудня 2020 10:26
Індія планує почати вакцинацію від коронавірусу в січні
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Індії планує почати вакцинацію своїх громадян від коронавірусу в січні. Програма вакцинації спрямована на охоплення 300 млн осіб.

Про це повідомляє ВВС.

За словами чиновників, деякі кандидати на вакцину отримають дозвіл на екстрене застосування в країні в "наступні кілька тижнів". Дві компанії-виробники вже подали заявки на розгляд, ще шість кандидатів перебувають на різних стадіях клінічних випробувань.

Наразі в Індії зареєстровано майже 10 млн випадків COVID-19 та ще 144 тисячі летальних випадків від цієї хвороби.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонг заявив, що вакцинація від коронавірусу в країні розпочнеться 8 січня.

Крім того, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС почне масову вакцинацію населення від COVID-19 27 грудня.

Також РБК-Україна писало, що В'єтнам розпочав випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу. Вона називається Nanocovax.

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