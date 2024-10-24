Индия препятствует вступлению Турции в БРИКС, - Bild

Эксперт по внешней политике Турции в аналитическом центре США "Фонд Карнеги за международный мир" Синан Юльген подчеркнул, что не было даже голосования по вступлению Турции в БРИКС.

По данным турецкого эксдипломата, присоединению Турции к БРИКС мешает Индия, мол, из-за хороших отношений Анкары с враждебным для Дели Пакистаном.

Юльген объяснил, что есть несколько причин желания Эрдогана присоединиться к БРИКСу. Прежде всего, речь идет об усилении "стратегической автономии" посредством этой платформы. Кроме того, Анкара таким образом может хотеть продемонстрировать свое разочарование из-за позиции ЕС, тормозящего вопросы членства Турции, а также модернизации таможенного союза ЕС.

"Политический престиж" - еще один из мотивов Эрдогана. Президент хочет показать, "что он может сидеть за столами НАТО и БРИКС одновременно", - говорит эксперт.

Критики, впрочем, говорят, что такими маневрами Эрдоган, считающий себя посредником на международной арене, наоборот загнал свою страну во внешнеполитическую изоляцию.

В то же время, издание отметило, что заявка Турции разозлила ее западных партнеров прежде всего союзников по НАТО.