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Индия препятствует вступлению Турции в БРИКС, - Bild

Фото: Индия заблокировала Турцию вступление в БРИКС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В преддверии 16-го саммита БРИКС Турция подала заявку на ассоциированное членство в группе. Однако на итоговой пресс-конференции второго дня саммита на эту тему не было сделано никаких заявлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Эксперт по внешней политике Турции в аналитическом центре США "Фонд Карнеги за международный мир" Синан Юльген подчеркнул, что не было даже голосования по вступлению Турции в БРИКС.

По данным турецкого эксдипломата, присоединению Турции к БРИКС мешает Индия, мол, из-за хороших отношений Анкары с враждебным для Дели Пакистаном.

Юльген объяснил, что есть несколько причин желания Эрдогана присоединиться к БРИКСу. Прежде всего, речь идет об усилении "стратегической автономии" посредством этой платформы. Кроме того, Анкара таким образом может хотеть продемонстрировать свое разочарование из-за позиции ЕС, тормозящего вопросы членства Турции, а также модернизации таможенного союза ЕС.

"Политический престиж" - еще один из мотивов Эрдогана. Президент хочет показать, "что он может сидеть за столами НАТО и БРИКС одновременно", - говорит эксперт.

Критики, впрочем, говорят, что такими маневрами Эрдоган, считающий себя посредником на международной арене, наоборот загнал свою страну во внешнеполитическую изоляцию.

В то же время, издание отметило, что заявка Турции разозлила ее западных партнеров прежде всего союзников по НАТО.

БРИКС в России

Напомним, что на днях в России проходит масштабный саммит БРИКС, в котором приняли участие представители стран-кандидатов на вступление в организацию.

При этом на саммит приехал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который летом отказался ехать на украинский саммит мира в Швейцарии.

Ранее сегодня Зеленский сделал резкое заявление о путинском саммите БРИКС в Казани.

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