Индия передаст 500 тысяч долларов ООН для борьбы с терроризмом

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Indian Express .

Сообщается, что деньги передадут в Целевой фонд ООН по борьбе с терроризмом и будут способствовать дальнейшему укреплению борьбы организации с терроризмом. Джайшанкар также отметил, что новые технологии, такие как службы зашифрованного обмена сообщениями и блокчейн, все чаще используются террористическими группами и злоумышленниками, что вызывает острую необходимость принятия международным сообществом мер по борьбе с угрозами.

"Интернет-платформы и социальные сети превратились в мощные инструменты в руках террористических и воинствующих групп для распространения пропаганды, теорий радикализации и заговора, направленных на дестабилизацию общества", — сказал министр.

Джайшанкар также подчеркнул растущую угрозу использования беспилотных летательных аппаратов террористическими группами и преступными организациями, назвав их проблемой для органов безопасности во всем мире.

"В Африке террористические группировки использовали беспилотники для наблюдения за передвижениями сил безопасности и даже миротворцев ООН, что делало их уязвимыми для террористических атак", — добавил он.