Індія і Пакистан відкрили кордонів для паломників

Індія і Пакистан відкрили на кордоні Картарпурский коридор, через який індійські паломники-сикхи зможуть без візи відвідувати священні місця в пакистанському місті Наровал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindu.

Наголошується, що однією з сикхських святинь, яку прагнуть відвідати індійські прочани, є так звана гурудвара Картарпур Сахіб в пакистанській провінції Пенджаб - місце смерті засновника сикхізму Гуру Нанака.

Відкриття коридору має історичне значення, оскільки відбувається в розпал суперечок між Індією і Пакистаном після рішення Делі скасувати особливий статус штату Джамму і Кашмір, на частину якого претендує Ісламабад.

Нагадаємо, 24 жовтня Пакистан та Індія підписали договір про відкриття Картарпурского коридору. Це рішення дозволить зняти напругу між країнами у спірному прикордонному регіоні Кашмір, де цього року ускладнився конфлікт. Тепер щодня 5 тисяч паломників-сикхів будуть мати право йти через цей коридор.

Раніше прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявляв, що конфлікт між Індією та Пакистаном може перерости в ядерну війну.

Також РБК-Україна повідомляло, что17 серпня на кордоні між індійською і пакистанською частинами Кашміру відбулася запекла перестрілка між військовими двох країн, в результаті якої загинув один солдат.