Індія звинуватила Пакистан в обстрілах

Обстріли відбулися вранці 10 березня вздовж лінії розмежування в Кашмірі

Министерство обороны Индии обвинило Вооруженные силы Пакистана в нарушении режима прекращения огня, которое состоялось сегодня вдоль линии разграничения в Кашмире, где происходит эскалация конфликта Индии и Пакистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Как сообщается, утром воскресенья, 10 марта, вдоль линии разграничения в округе Пунч в индийском штате Джамму и Кашмир было зафиксировано 4 обстрела со стороны пакистанской территории.

Отмечается, что для обстрела в секторе Кришна Гати пакистанские военные применили минометы и стрелковое оружие. В ответ индийские войска также открыли огонь.

Информации о жертвах в результате обстрелов с обеих сторон не поступало.

Напомним, ранее индийские военные сбили над штатом Раджастхан беспилотный летательный аппарат, запущенный с пакистанской территории, в связи с эскалацией конфликта Индии и Пакистана.

Конфликт Индии и Пакистана возобновился из-за атаки террористов в Кашмире на колонну Центральных резервных сил полиции в середине февраля, в результате чего погибли десятки индийских военных. После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом".