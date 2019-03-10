Індія заявила про збитий пакистанському безпілотник

Фото: пакистанський безпілотник (newsmedialive.com)

За останні кілька днів це третя спроба Пакистану направити безпілотник в Індію

Індійські військові збили над штатом Раджастхан безпілотний літальний апарат, запущений з пакистанської території, у зв'язку з ескалацією конфлікту Індії і Пакистану. Про це заявили в збройних силах країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Indian Express.

В Індії заявили, що безпілотник порушив індійський повітряний простір увечері 9 березня, і після виявлення апарат одразу збили.

За інформацією джерел, за останні кілька днів це третя спроба Пакистану направити безпілотник в Індію.

Нагадаємо, 4 березня індійський винищувач Су-30 збив пакистанський безпілотник після того, як той порушив повітряний простір країни в районі міста Біканер в штаті Раджастхан.

Черговий виток конфлікту Індії і Пакистану стався через атаку в Кашмірі терористів на колону Центральних резервних сил поліції в середині лютого, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю".