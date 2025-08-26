ua en ru
Индия лишь немного сократит закупки российской нефти из-за пошлин США, - Bloomberg

Индия, Вторник 26 августа 2025 09:30
Индия лишь немного сократит закупки российской нефти из-за пошлин США, - Bloomberg Фото: Индия сократит закупки российской нефти под давлением США (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Нефтеперерабатывающие заводы Индии, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти, планируют сократить закупки в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, это частичная уступка Вашингтону на фоне давления и грядущего повышения тарифов США. В то же время Индия сигнализирует, что не намерена разрывать связи с Москвой.

По данным источников, государственные и частные переработчики, включая Reliance Industries, будут закупать от 1,4 до 1,6 млн баррелей в сутки с октября. Для сравнения, в первой половине года средний объем составлял 1,8 млн баррелей в сутки.
Давление США и тарифы

Администрация Дональда Трампа стремится сократить торговый дефицит с Индией и усилила давление на энергетические связи страны с Россией. Удвоение американских тарифов до 50% вступает в силу 27 августа.

Источники отмечают, что объемы закупок могут измениться, если Индия достигнет торгового соглашения с США. Это также зависит от того, ослабит ли Вашингтон давление на Индию за финансирование войны России против Украины.

Реакция компаний и критика Вашингтона

Министерство нефти Индии, Reliance, Nayara Energy, а также государственные компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum не ответили на запросы о комментарии.

С конца прошлого месяца Дональд Трамп открыто критикует Индию за рост закупок российской нефти. До 2022 года они были минимальными, а сейчас страна закупает 37% всего экспорта нефти Москвы, по данным Kasatkin Consulting.

Усиление давления США

Представители американской администрации также усилили публичную критику в адрес индийских нефтяных компаний. Власти США нацелились на крупнейших энергетических игроков страны.

Министерство внутренней безопасности США в понедельник выпустило проект уведомления об удвоении тарифов на индийский импорт до 50%. Новые правила вступают в силу 27 августа.

