Индия договаривается с США о покупке и совместном производстве военной техники, - Reuters

Соответствующая информация появилась в прессе незадолго до встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на этой неделе, рассказали западному агентству знакомые с темой источники.

Обозреватели обращают внимание, что Индия является крупнейшим в мире импортером оружия, и Нью-Дели традиционно полагается преимущественно на Россию.

При этом в прошлом месяце американский президент призвал Моди закупить больше оборудования США для безопасности, открыть новую вкладку и двигаться "к честным торговым отношениям".

Индия и Штаты вели длительные переговоры по совместному производству боевых машин Stryker, изготовленных компанией General Dynamics (GD.N), которые также используются армией США.

Также стороны работают над завершением контрактных переговоров о совместном производстве двигателей для истребителей для ВВС Индии на территории этой страны. Сделка была заключена в 2023 году, рассказали Reuters два источника, пожелавшие остаться анонимными.

"Мы, безусловно, хотим ускорить сделку, которую мы хотели бы осуществить с Соединенными Штатами", - сказал журналистам в воскресенье министр оборонного производства Санджив Кумар.

Он также добавил, что такие усилия продолжаются, но не стал уточнять подробности.

Официальные лица индийской государственной компании Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) (HIAE.NS) собираются встретиться в ближайшие недели с представителями США и аэрокосмического подразделения General Electric (GE.N), который является производителем двигателей GE-414, для переговоров по завершению сделки до марта, рассказали источники Reuters.

Нью-Дели начал переговоры с администрацией Трампа по плану приобретения машин Stryker после того, как они были продемонстрированы в конце прошлого года для индийской армии, говорят западным СМИ два других источника, которые также пожелали остаться анонимными.

По их словам, план предусматривает, что Индия приобретет несколько сотен Stryker с установленной противотанковой управляемой ракетной системой, а затем будет совместно производить их через государственную фирму.

Пока точно не известно, будут ли две потенциальные сделки фигурировать в переговорах между Моди и Трампом. Министерство иностранных дел Индии заявило, что торговля, оборонное сотрудничество и технологии будут одними из вопросов во время обсуждений.