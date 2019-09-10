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Експерти прогнозують подорожчання сигарет майже втричі

Новини » Економіка    10.09.2019 - 18:23
Експерти прогнозують подорожчання сигарет майже втричі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середня ціна на сигарети може перевищити 80 грн

Федерація роботодавців України звернулася до голови комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням відкликати законопроект №1210 на доопрацювання для усунення положень, що можуть нанести шкоду економіці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Федерації роботодавців України.

Мова йде проо законопроект №1210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

Як зазначається, законопроект передбачає штрафи за порушення при реєстрації податкових накладних, щодо оподаткування фінансового результату роботи підприємств. Також він може вплинути на 8 млн громадян України, які курять, оскыльки законопроект передбачаэ різке підвищення тютюнового акцизу - приблизно в 2,5 рази.

Як повідомив директор департаменту конкурентоздатності Федерації роботодавців України Олександр Яворський, ще у 2017 році Законом України №2245-VIII було встановлено 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік - на 30%, та наступні 7 років - на 20% щорічно), який до 2025 року мав привести національні ставки акцизу до мінімального рівня, діючого в ЄС, а саме - 90 євро за тис. штук.

"Проте, виходячи із тексту законопроекту, в нас є шанс отримати такі ставки вже у наступному році. Середня вартість пачки сигарет в Україні в такому випадку буде приблизно 82 грн. Сьогодні середня ціна - 36 грн!", - прогнозує Яворський.

За його прогнозом, при такій ціні на сигарети населення перестане купувати легальний продукт. Він буде надто дорогий, та піде в "тінь", до виробників контрафакту або контрабандної продукції.

"Таке різке збільшення податкового навантаження з акцизу на тютюн матиме мінімальний фіскальний ефект та максимальний негативний ефект на легальний ринок тютюнових виробів, фактично вбиваючи його", - впевнений Яворський.

Експерт нагадує, що навіть менш значне підвищення акцизів вже мало негативний ефект на зростання доходів держбюджету. Зокрема, у 2018 р. підвищення акцизу на 30% збільшило доходи держбюджету від тютюнового акцизу лише на 10%. А вже за січень-липень 2019 р. відбулося масштабне недовиконання бюджетного розпису з тютюнового акцизного податку - майже на третину від запланованого обсягу.

"Нагадаю, мова йшла про більш-менш стабільний план підвищення акцизу, який діє зараз. Можна лише уявити, що може статися із ринком при запропонованому різкому підвищенні у 2,5 рази", - зазначив Яворський.

За його словами, за такого різкого підвищення акцизу рівень нелегального ринку може зрости в 4,5 рази і в абсолютному значенні може скласти 27 млрд шт. сигарет. Для порівняння, це - половина легального ринку тютюнових виробів на сьогодні.

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