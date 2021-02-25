В Австралії набув чинності закон про оплату новин

Парламент Австралії схвалив законопроект про вступ в силу кодексу ведення переговорів для ЗМІ. Він зобов'язує цифрові платформи платити новинним медіа країни за контент.

Про це йдеться на сайті голови австралійського казначейства Джоша Фрайденберга.