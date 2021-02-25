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В Австралії набув чинності закон про оплату новин

Новость на русском → Канберра, Четвер 25 лютого 2021 10:38
В Австралії набув чинності закон про оплату новин Фото: Джош Фріденберг (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Парламент Австралії схвалив законопроект про вступ в силу кодексу ведення переговорів для ЗМІ. Він зобов'язує цифрові платформи платити новинним медіа країни за контент.

Про це йдеться на сайті голови австралійського казначейства Джоша Фрайденберга.

"Парламент схвалив обов'язковий кодекс ведення переговорів, який усуне дисбаланс переговорної сили між новинними ЗМІ та цифровими платформами. Він гарантує, що новинні медіакомпанії отримають справедливу винагороду за контент, який вони створюють", - йдеться у повідомленні.

При цьому Фрайденберг відзначив прогрес, досягнутий американськими компаніями Google і Facebook у досягненні комерційних домовленостей з австралійськими новинними ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Facebook заблокував можливість користувачам в Австралії переглядати та обмінюватися новинами. Так соцмережа відповіла на законопроект австралійської влади, яка змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.

Прем'єр Австралії Скотт Моррісон заявив, що обмеження, які ввела компанія Facebook для австралійських користувачів, обурюють. Однак він підкреслив, що цифровим корпораціям не вдасться тиснути на парламент країни.

Після цього Facebook відновив доступ австралійських ЗМІ до соцмережі. Також корпорація заявила, що інвестує мінімум 1 млрд доларів у найближчі три роки на підтримку новинної журналістики.

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