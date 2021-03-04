В Індії за добу вакцинували від COVID-19 понад мільйон осіб

Кількість вакцинованих в Індії станом на 19:00 4 березня за місцевим часом перевищило мільйон людей. І цій країні загальнонаціональна вакцинація проти COVID-19 триває вже 48 діб.

"Сьогодні до 7 вечора, в сорок восьмий день загальнонаціональної вакцинації проти COVID-19, було введено 1093954 дози вакцин", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, за даними worldometers, за весь час пандемії в Індії зафіксовано 11,173,567 випадків COVID-19. За цим показником ця країна є другою у світі після США. За минулу добу зареєстровано 16,819 нових випадків.

Індія розпочала процедуру вакцинації 16 січня з щеплення працівників охорони здоров’я та високопосадовців.