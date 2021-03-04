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В Індії за добу вакцинували від COVID-19 понад мільйон осіб

Новость на русском → Індія, Четвер 04 березня 2021 22:44
В Індії за добу вакцинували від COVID-19 понад мільйон осіб Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Кількість вакцинованих в Індії станом на 19:00 4 березня за місцевим часом перевищило мільйон людей. І цій країні загальнонаціональна вакцинація проти COVID-19 триває вже 48 діб.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Індії у своєму звіті.

"Сьогодні до 7 вечора, в сорок восьмий день загальнонаціональної вакцинації проти COVID-19, було введено 1093954 дози вакцин", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, за даними worldometers, за весь час пандемії в Індії зафіксовано 11,173,567 випадків COVID-19. За цим показником ця країна є другою у світі після США. За минулу добу зареєстровано 16,819 нових випадків.

Індія розпочала процедуру вакцинації 16 січня з щеплення працівників охорони здоров’я та високопосадовців.

Нагадаємо,1 березня Індія почала другу фазу вакцинації населення від коронавірусу. Свою першу дозу вакцини отримав прем'єр-міністр Нарендра Моді в Індійському інституті медичних наук, що базується в Делі. Щеплення йому робили вакциною Covaxin, яку виробляє компанія Bharat Biotech.

У рамках другої фази загальнонаціональної вакцинації щеплення в країні роблять людям із супутніми захворюваннями, старше 60 років, та особам, старше 45 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний з вакцинацією від коронавірусу. Тисячі людей стали учасниками тесту, думаючи що отримують щеплення від COVID-19. Препарат отримала лише половина випробовуваних, іншим ввели звичайний фізрозчин.

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