В Индии за сутки вакцинировали от COVID-19 более миллиона человек

Количество вакцинированных в Индии состоянию на 19:00 4 марта по местному времени превысило миллион человек. И этой стране общенациональная вакцинация против COVID-19 длится уже 48 суток.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Индии в своем отчете .

"Сегодня в 7 вечера, в сорок восьмой день общенациональной вакцинации против COVID-19, было введено 1093954 дозы вакцин", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, по данным worldometers, за все время пандемии в Индии зафиксировано 11,173,567 случаев COVID-19. По этому показателю эта страна является второй в мире после США. За прошедшие сутки зарегистрировано 16,819 новых случаев.

Индия начала процедуру вакцинации 16 января с прививки работникам здравоохранения и высокопоставленных чиновников.