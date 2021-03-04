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В Индии за сутки вакцинировали от COVID-19 более миллиона человек

Новина українською → Индия, Четверг 04 марта 2021 22:44
В Индии за сутки вакцинировали от COVID-19 более миллиона человек Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Количество вакцинированных в Индии состоянию на 19:00 4 марта по местному времени превысило миллион человек. И этой стране общенациональная вакцинация против COVID-19 длится уже 48 суток.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Индии в своем отчете.

"Сегодня в 7 вечера, в сорок восьмой день общенациональной вакцинации против COVID-19, было введено 1093954 дозы вакцин", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, по данным worldometers, за все время пандемии в Индии зафиксировано 11,173,567 случаев COVID-19. По этому показателю эта страна является второй в мире после США. За прошедшие сутки зарегистрировано 16,819 новых случаев.

Индия начала процедуру вакцинации 16 января с прививки работникам здравоохранения и высокопоставленных чиновников.

Напомним,1 марта Индия начала вторую фазу вакцинации населения от коронавируса. Свою первую дозу вакцины получил премьер-министр Нарендра Моди в Индийском институте медицинских наук, который базируется в Дели. Прививку ему делали вакциной Covaxin, которую производит компания Bharat Biotech.

В рамках второй фазы общенациональной вакцинации прививки в стране делают людям с сопутствующими заболеваниями, старше 60 лет, и лицам, старше 45 лет.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Бхопал разгорелся скандал, связанный с вакцинацией от коронавируса. Тысячи людей стали участниками теста, думая что получают прививку от COVID-19. Препарат получила лишь половина испытуемых, другим ввели обычный физраствор.

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