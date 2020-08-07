В Індії літак викотився за межі посадкової смуги, є жертви

В Індії пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зі 191 людиною на борту вилетів за межі посадкової смуги в аеропорту міста Кожикоде у штаті Керала. Рейс IX 1344 прибув з Дубай.

Про це повідомляє індійське агентство NDTV.

Як пише агентство, літак розвалився на дві частини, а злітно-посадковою смугою розкидані його уламки. В наслідок аварії літак не загорівся, а на місці зараз проводять рятувальну операцію.

За даними агенства Al Jazeera, в результаті аварії літака загинули 2 людини, а ще 35 отримали поранення. Також ЗМІ пишуть, що в результаті інциденту загинув пілот літака.

Нагадаємо, раніше у Німеччині літак Pilatus PC 2 впав на території аеропорту Герінгсдорф; в результаті аварії серйозні травми отримав чоловік, який перебував в літаку.

Крім того, два літаки зіткнулися в небі над Аляскою; в результаті авіакатастрофи загинули семеро людей, зокрема член нижньої палати законодавчих зборів Аляски.