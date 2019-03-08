В Індії розбився винищувач Міг-21

Пілот успішно катапультувався

В индийском штате Раджастхан в районе города Иканер после столкновения с птицей разбился истребитель МиГ-21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Сообщается, что самолет производил тренировочный полет, поэтому на его борту не находилось вооружения. По предварительным данным крушение произошло из-за столкновения с птицей. Пилот смог успешно катапультироваться. Место падения истребителя было оцеплено правоохранителями.

В данное время местные власти начали расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Польше разбился военный истребитель. Инцидент произошел в Мазовецком воеводстве, пилоту удалось катапультироваться, его в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

Напомним, в Иране разбился спасательный вертолет. Авиакатастрофа произошла в иранской провинции Чегармехаль и Бахтиария, представителя Центра по чрезвычайным ситуациям Ирана Моджиба Каледи сообщил, что погибли все трое пилотов и двое медиков, находившихся на борту.