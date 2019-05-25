В Індії сталася пожежа в коледжі, є загиблі

На заході Індії в місті Сурат сталася пожежа у будівлі місцевого коледжу, внаслідок чого загинули майже 20 студентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на AFP.

Як повідомив пожежний офіцер Діпак Сапталей, коли розпочалася пожежа на верхніх поверхах будівлі перебували від 50 до 60 осіб. В результаті пожежі загинули 19 студентів.

"Студенти загинули як через вогонь, так і через стрибки з будівлі", - зазначив офіцер.

Причини пожежі наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше у передмісті азербайжанской столиці Баку сталася пожежа в торговому центрі. В результаті пожежі постраждали щонайменше 6 осіб. Пожежа виникла в суботу, 18 травня, у підвалі триповерхового торгового центру "Загульба Малл" в Хозарському районі в селище Бузовна.

Як писало РБК-Україна, в Румунії в четвер, 16 травня, стався вибух на збройовому заводі повіту Вилча. В результаті загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. За попередньою інформацією, на заводі вибухнув один зі старих снарядів.

Крім того, в результаті вибуху на південному заході Пакистану загинули щонайменше четверо поліцейських і отримали поранення, ще близько 10 осіб, у тому числі мирні жителі. Відповідальність за вибух взяла на себе заборонена в Пакистані угрупування "Талібан".