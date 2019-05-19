В Індії проходить останній етап парламентських виборів

В Індії сьогодні, 19 травня, проходить останній етап парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Свої голоси за кандидатів можуть віддати понад 100 мільйонів громадян у восьми штатах. Вибори, які почалися ще 11 квітня, відбуваються у сім етапів. Підрахунок голосів розпочнеться 23 травня.

Перед деякими виборчими дільницями вишукалися довгі черги охочих проголосувати.

Загалом понад 900 мільйонів індійців могли взяти участь у виборах нижньої палати парламенту, до якої балотувалися близько восьми тисяч кандидатів з 460 партій.

Як зазначається, народна палата Індії налічує 545 депутатів, з яких двох призначає президент, а інших 543 обирають на 5 років під час загального прямого голосування на основі мажоритарної системи.

За опитуваннями, чинний прем'єр-міністр Нарендра Моді, який представляє Індійську народну партію, має шанси бути переобраним на другий термін. Його основним суперником вважають Рахула Ганді, голову Індійського національного конгресу.

Нагадаємо, 10 травня в Індії оголосили про проведення загальних виборів, які повинні стати найбільшими в світі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Туніс восени 2019 проведе парламентські і президентські вибори. Після революції 2011 року, повалила президента Зіна ель-Абідіна Бен Алі, який займав свій пост з 1987 року, це будуть треті вибори, коли жителі країни зможуть віддати свій голос.