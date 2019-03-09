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Туніс восени 2019 проведе парламентські і президентські вибори

Новини » Політика    09.03.2019 - 09:44
Туніс восени 2019 проведе парламентські і президентські вибори
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

6 жовтня в Тунісі відбудуться парламентські вибори, а 10 листопада - президентські

В Тунісі 6 жовтня 2019 року пройдуть парламентські вибори, а 10 листопада - президентські вибори. Про це заявили в Національній виборчій комісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, після революції 2011 року, повалила президента Зіна ель-Абідіна Бен Алі, який займав свій пост з 1987 року, це будуть треті вибори, коли жителі країни зможуть віддати свій голос.

Депутати і президент Тунісу обираються на п'ять років.

Найбільші партії сьогодні - помірна ісламістська Партія відродження (Ennahda), світський Конгрес за республіку (Tahya Tounes) прем'єр-міністра Юсефа Шахеда і світська Nidaa Tounes на чолі з Хафедом Каидом Ес-Себсі, сином президента.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Тунісі в 2014 році перемогла світська політична партія "Нідаа Туніс".

Раніше, 28 вересня 2013 року, уряд Тунісу, сформований з представників ісламістського руху "Ан-Нахда", погодився піти у відставку.

 

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