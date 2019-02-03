В Індії потяг зійшов з рейок, є загиблі

На індійській залізниці зійшли з колій 11 вагонів

В индийском штате Бихар произошла авария на железной дороге - сошли с рельсов 11 вагонов скоростного поезда Seemanchal Express. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANI.

В результате аварии погибли семь человек, также пострадали 24 человека. По данным индийских СМИ, авария произошла в 03:50 по местному времени. Поезд двигался на полной скорости.

По предварительным данным, причиной инцидента стал перелом рельса на конце железнодорожной станции. Из-за этого опрокинулись три вагона.

Железнодорожная компания выплатит 500 тыс. рупий (около 7 тыс. долларов) семьям погибших, 100 тыс. (около 1,4 тыс. долларов) тяжело раненым, и 50 тыс. (около 700 долларов) тем, кто получил незначительные травмы.

Напомним, в индийском штате Анджра-Прадеш в округе Гунтур школьный автобус попал в ДТП и опрокинулся, в результате пострадали 20 человек.

Ранее, 8 января 2019 в городе Претория в Южно-Африканской республике два поезда столкнулись, в результате чего погибли три человека.