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В Індії в аварії зі шкільним автобусом постраждали 20 осіб

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 10:20
В Індії в аварії зі шкільним автобусом постраждали 20 осіб
Фото: ДТП зі шкільним автобусом (twitter.com/indiatoday)

Всього в автобусі перебували 50 школярів

В індійському штаті Анджра-Прадеш в окрузі Гунтур шкільний автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і перекинувся, в результаті постраждали 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

За даними видання, всього в автобусі перебували 50 школярів. Постраждалі були госпіталізовані в найближчу лікарню.

Телеканал NDTV повідомляє, що троє школярів перебувають у важкому стані. Крім того, наголошується, що водій автобуса був п'яний. При цьому за даними Hindustan Times, в критичному стані перебувають шість чоловік. В даний час водія допитує поліція.

Нагадаємо, у місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. В результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми. Крім того, водій автобуса теж був доставлений в госпіталь.

В результаті аварії шкільного автобуса в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії загинули 7 осіб. Зокрема, 5 січня поблизу міста Сангра шкільний автобус впав у глибоку ущелину. В результаті інциденту загинули семеро осіб: 6 дітей і водій автобуса.

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