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У Данії внаслідок аварії на залізничному мосту загинули 6 людей

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 11:46
У Данії внаслідок аварії на залізничному мосту загинули 6 людей
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Причина аварії уточнюється

Щонайменше 6 людей загинули в результаті аварії на залізничному мосту Великий Белт у Данії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Данії.

Як повідомляється, сьогодні, 2 січня, близько 08:30 пасажирський потяг, який прямував в напрямку Копенгагена, здійснив екстрене гальмування через зіткнення з невідомим предметом.

Зазначається, що потяг врізався в частину даху, який відірвався від одного з вантажних вагонів потягу, що слідував в напрямку острова Фен. В результаті зіткнення загинули 6 людей, ще 8 людей були травмовані.

На момент зіткнення в пасажирському потягу перебували 160 людей, в тому числі 3 провідники. Усіх постраждалих доправили до лікарні в місті Нюборг.

Наразі міст закритий для руху потягів. Причини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок масштабної аварії на одній з доріг Шотландії загинула щонайменше одна людина, ще 23 отримали поранення.

Додамо, вчора, 1 січня, у Вінницькій області поблизу села Високе внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло троє осіб, серед яких одна дитина.

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