В Індії підірвали вантажівку з військовими, є загиблі

В Індії вантажівка з військовими підірвалася на саморобному вибуховому пристрої в штаті Махараштра, в результаті чого загинули щонайменше 15 бійців поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Times of India.

Інцидент стався в окрузі Гадчироли, в якому зараз активно діють угруповання маоїстів. У цьому ж окрузі вони підпалили кілька автомобілів і дорожню техніку компанії, яка будує там шосе.

Крім поліцейських, в результаті вибуху загинув водій автомобіля, який слідував за вантажівкою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що десять людей загинули, ще 26 людей постраждали при падінні автобуса в ущелину завглибшки 60 метрів в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Тунісу повідомило, що в результаті зіткнення двох вантажівок в місті Сіді-Бузід загинули щонайменше 12 осіб, ще 21 людина отримала поранення.

Також у Туреччині автобус з футбольною командою "Аланияспор" злетів з дороги, в результаті чого загинула людина. Як повідомляється, аварія сталася поблизу міста Аланія. В результаті інциденту загинув футболіст Йосеф Шурал, ще 7 спортсменів отримали поранення.