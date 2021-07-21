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В Індії від пташиного грипу вперше зафіксували смерть

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Середа 21 липня 2021 09:44
В Індії від пташиного грипу вперше зафіксували смерть Фото: в Індії зафіксували першу смерть від пташиного грипу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Індії зафіксовано випадків смерті людини через пташиний грип. Померла 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India.

Однак поки ця інформація неофіційна. Видання повідомляє про летальний випадок з посиланням на джерела в Всеіндійському інституті медичних наук.

Так, 2 липня дитину госпіталізували з високою температурою і кашлем.

"Ми думали, що він був хворий COVID-19. Але коли тести виявилися негативними, подальші дослідження встановили, що хлопчик страждав від інфекції, викликаної вірусом "пташиного" або "курячого" грипу", - стверджує джерело.

Зараз шукають всіх людей, які контактували з дитиною.

Раніше в Індії не фіксували жодного офіційно зафіксованого випадку смерті через це захворювання.

Раніше в Китаї зафіксували перший у світі випадок зараження новим штамом пташиного грипу.

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Індія Грип
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