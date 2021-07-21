ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Индии от птичьего гриппа впервые зафиксировали смерть

Новина українською →
Среда 21 июля 2021 09:44
В Индии от птичьего гриппа впервые зафиксировали смерть Фото: в Индии зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Индии зафиксировано случаев смерти человека из-за птичьего гриппа. Умер 11-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of India.

Однако пока эта информация неофициальна. Издание сообщает о летальном случае со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук.

Так, 2 июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем.

"Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа", - утверждает источник.

Сейчас ищут всех людей, которые контактировали с ребенком.

Ранее в Индии не фиксировали ни одного официально зафиксированого случая смерти из-за этого заболевания.

Ранее в Китае зафиксировали первый в мире случай заражения новым штаммом птичьего гриппа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Грипп
NEWS
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
Авария на химзаводе под Ровно: полиция возбудила уголовное дело
DAILY
Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Война, фенол и немцы. Чем живет украинский Нью-Йорк у линии фронта