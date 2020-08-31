В Індії через повені загинули 17 людей

В Індії в результаті повені в штаті Одіші загинули 17 людей. Також негода пошкодила 10 382 будинки.

Про це повідомляє The Times Of India.

За даними уряду Одіші, в цілому понад 1 млн 430 тисяч людей постраждали від повеней у 3 256 селах 20 районів. Влада перевела близько 2 тисяч осіб з районів міста Самбалпура у центри допомоги під час повені. Їм надаються продукти харчування і предмети першої необхідності.

Водночас кілька районів в окрузі Баудх були затоплені після того, як 46 шлюзових воріт греблі Хіракуд відкрилися і випустили воду в річку Маханаді, після проливних дощів.

Нагадаємо, у Південній Кореї у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, щонайменше 31 людина загинула, ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн людей, шість з яких загинули.