В Індії знайшли золотий рудник, що перевищує в п'ять разів запаси країни

Індійські геологи виявили в північній провінції Уттар Прадеш родовище золотої руди, запаси якого оцінюються майже в 3 тисячі тонн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India.

За даними видання, якщо підрахунки вчених вірні, то країна по золотому запасу вийде на друге місце в світі після США. Зараз запаси Індії оцінюються в 620 тонн, у США - 8,1 тис. Тонни. В даний час друге місце за запасами золота займає Німеччина - 3,4 тис. Тонни.

За словами глави геологорозвідувальній служби штату Уттар Прадеш Роша Джейкоба, роботи в регіоні тривали протягом 20 років. Для початку повномасштабної видобутку тепер потрібно отримати згоду влади.

Нагадаємо, в лютому 2019 року також ще повідомлялося про те, що зі сховищ Центробанку Венесуели було вилучено щонайменше вісім тонн золота. Цінний метал вивозився на урядовому спецтранспорт. У цей час глава Центробанку Калікст Ортега знаходився за кордоном.

Пізніше стало відомо, що зі сховища Центрального банку Венесуели влада країни вивезла вісім тонн золота з метою подальшого продажу за кордон. В цілому з початку року золоті резерви Центрального банку Венесуели скоротилися на 30 тонн.