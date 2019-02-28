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З банку Венесуели вивезли 8 тонн золота, - Reuters

Новини » Політика    28.02.2019 - 06:58
З банку Венесуели вивезли 8 тонн золота, - Reuters
Фото: золото (НБУ)

Де зараз перебуває золото, вивезене з венесуельського Центробанку, невідомо

Зі сховищ Центробанку Венесуели минулого тижня було вилучено щонайменше вісім тонн золота. Про це повідомили три урядові джерела і представники Національної асамблеї, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, золото вивозилося на урядовому спецтранспорті, коли глава Центробанку Каліксто Ортега перебував за кордоном.

У Центробанку не стали коментувати цю інформацію, де наразі золото, невідомо.

Опозиційний депутат Національної асамблеї Анхель Альварадо заявив, що золото планують продати незаконно.

Нагадаємо, в кінці січня Національна асамблея Венесуели, більшість депутатів якої перебвають у опозиції до президента Ніколаса Мадуро, зажадала прояснити ситуацію зі спробою вивезти до Росії близько 20 тонн золота.

Уряд США, своєю чергою, закликав інші країни не брати участі в угодах з придбання золота і нафти у Венесуели, заявивши, що зафіксовані спроби розкрадання активів, що належать країні.

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