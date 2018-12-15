ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Індії сталось масове отруєння, є жертви

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 14:38
В Індії сталось масове отруєння, є жертви
Ілюстративне фото (tvi.ua)

Внаслідок отруєння в Індії померли 11 людей, ще понад сотні перебувають у лікарнях

В Індії після трапези в храмі внаслідок вживання релігійної їжі отруїлися безліч людей, вже истветсно про 11 загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Інцидент стався в південному індійському штаті Карнатака. Після трапези багатьом, які вживали релігійну їжу, стало погано. Спочатку в лікарню з отруєнням доставили 70 осіб. За даними АР зараз у лікарнях вже знаходиться 130 осіб.

"Нам запропонували томатний рис, який дивно пахнув. Всі, хто його викинув, в порядку. Ті, хто їв, почали скаржитися на болі в животі", - розповів один з присутніх на трапезі в храмі.

Співробітники Міністерства охорони здоров'я Індії кажуть, що їжа могла бути отруєна. Наразі також відомо, що після інциденту поліцейські заарештували двох підозрюваних.

Нагадаємо, в жовтні в місті Нетішин Хмельницької області сальмонельозом захворіли 60 осіб - вихованці і працівники міського дитсадка.

Жертва "Новічка" Чарлі Роулі заяви, що отрута вбиває його В Індії в результаті циклону "Гаджа" загинули щонайменше 11 людей
Новини України погиблиІндіяотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся