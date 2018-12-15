В Індії сталось масове отруєння, є жертви

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Внаслідок отруєння в Індії померли 11 людей, ще понад сотні перебувають у лікарнях

В Індії після трапези в храмі внаслідок вживання релігійної їжі отруїлися безліч людей, вже истветсно про 11 загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Інцидент стався в південному індійському штаті Карнатака. Після трапези багатьом, які вживали релігійну їжу, стало погано. Спочатку в лікарню з отруєнням доставили 70 осіб. За даними АР зараз у лікарнях вже знаходиться 130 осіб.

"Нам запропонували томатний рис, який дивно пахнув. Всі, хто його викинув, в порядку. Ті, хто їв, почали скаржитися на болі в животі", - розповів один з присутніх на трапезі в храмі.

Співробітники Міністерства охорони здоров'я Індії кажуть, що їжа могла бути отруєна. Наразі також відомо, що після інциденту поліцейські заарештували двох підозрюваних.

Нагадаємо, в жовтні в місті Нетішин Хмельницької області сальмонельозом захворіли 60 осіб - вихованці і працівники міського дитсадка.