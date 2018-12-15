В Индии произошло массовое отравление, есть жертвы

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Вследствие отравления в Индии скончались 11 человек, еще более сотни находятся в больницах

В Индии после трапезы в храме вследствие употребления религиозной пищи отравились множество людей, уже истветсно об 11 погибших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Инцидент произошел в южном индийском штате Карнатака. После трапезы многим, принимавшим религиозную пищу, стало плохо. Сначала в больницу с отравлением доставили 70 человек. По данным АР сейчас в больницах уже находится 130 человек.

"Нам предложили томатный рис, который странно пахнул. Все, кто его выбросил, в порядке. Те, кто ел, начали жаловаться на боли в животе", - рассказал один из присутствующих на трапезе в храме.

Сотрудники Министерства здравоохранения Индии говорят, что пища могла быть отравлена. Сейчас также известно, что после инцидента полицейские арестовали двух подозреваемых.

Напомним, в октябре в городе Нетешин Хмельницкой области сальмонеллезом заболели 60 человек - воспитанники и работники городского ясли-сада.