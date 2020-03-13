В Індії від коронавірусу померла перша людина

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Померлий нещодавно повернувся з Саудівської Аравії

У Міністерстві охорони здоров'я Індії заявили про перший летальний випадок від коронавірусу COVID-19 в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За словами міністра охорони здоров'я, жертвою коронавірусу став 76-річний чоловік з південного штату Карнатака. Наприкінці лютого він повернувся із Саудівської Аравії, де місяць перебував з візитом.

Зазначається, що наразі місцева влада шукає всіх людей, які могли контактувати з померлим та проводять карантин. Чоловіка перевіряли в аеропорту, однак тоді у нього не виявили жодних симптомів COVID-19.

Вже 5 березня у чоловіка почалися проблеми з диханням, а згодом його госпіталізували до лікарні. Хворий помер у вівторок, але результати його аналізів було оприлюднено лише в четвер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Норвегії зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Жертвою небезпечної хвороби став літній чоловік, який перебував на карантині в університетській лікарні Осло. Також 12 березня про перші випадки смерті від коронавірусу заявили Греція, Азербайджан, Польща та Австрія.

Як писало РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу у світі. За даними ВООЗ у світі лише у 81 зі 193 країн не зафіксували жодного випадку коронавірусу.