В Індії число загиблих в результаті повеней перевищило 50

В останні дні в Індії в результаті повеней, викликаних тривалими дощами, загинули близько 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Відзначається, що повені вплинули на повсякденне життя понад 4,4 млн осіб. За прогнозом індійських метеорологічних відомств, в найближчі 2-3 дні на північному сході країни також очікуються відносно сильні дощі.

Раніше повідомлялося, що в країнах Південної Азії десятки людей загинули через проливні мусонні дощі, які спровокували сильні повені і зсуви. У суботу, 13 липня, особливо сильно постраждали регіони Непалу, Бангладеш і північно-східній Індії.

РБК-Україна писало, що в районах, охоплених повінню в північно-східному індійському штаті Ассам, вже опинилися щонайменше 63 тис. людей. У зоні затоплення вже опинилися 143 села і число затоплених населених пунктів постійно зростає. Повінь викликана потужними лініями, які тривають з минулої неділі.

Нагадаємо, в Непалі число загиблих в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, досягла 55.