Индексация пенсий в Украине: когда будет повышение и на сколько

В Украине готовятся провести плановую индексацию пенсий с учетом инфляции и роста зарплат. Предварительный размер повышения с 1 марта - 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ ).

В бюджете ПФУ на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

По сути это единственный механизм повышения пенсий украинцам. Других повышений в 2025 году не планируется.

"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В то же время точный размер установит Минсоцполитики в феврале, когда станет известен размер зарплат в Украине для назначения пенсий в 2024 году. Кабинет министров утвердит порядок проведения индексации в конце месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе напомнил, что индексация состоится с 1 марта.

Коэффициент повышения

Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года и 50% инфляции за предыдущий год.

В прошлом году коэффициент составлял 1,079. Это не означает, что все пенсии повысили на 7,9%. Во время индексации средняя пенсия выросла на 358 гривен или на 6,7% до 5 743 гривен. Для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, повышение составило 100 гривен.

Фактически, это было единственное существенное повышение пенсий в 2024 году. По итогам года пенсии выросли на 7,5% до 5 789 гривен.

При этом потребительские цены в декабре 2024 года были на 12,0% выше, чем год назад. Таким образом, инфляция была выше повышения, а реальные доходы пенсионеров уже начали падать.