Индексация пенсий и пенсионная реформа: Шмыгаль рассказал о планах на 2025 год

Кабинет министров в 2025 году планирует провести индексацию пенсий. Кроме того, есть намерения реализовать пенсионную реформу и ввести накопительную пенсию.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства .

"В марте будет проведена индексация пенсий, чтобы поддержать наших пенсионеров. Планируем также принятие законодательства о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее в следующем году", - сказал он

По его словам, планируется реализовывать проект базовой социальной помощи. "Вместо кучи различных выплат для семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, внедрим одну, но существенную выплату", - добавил премьер.

Пенсионная реформа

Напомним, украинская власть в письме о намерениях к руководству МВФ заявила о планах провести пенсионную реформу.

Эксперты МВФ отмечают в Меморандуме, что в госбюджете Украины на 2025 год заявлено: власть начнет процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого она намерена внедрить систему, которая будет устойчивой и соответствующей законодательству ЕС, сократить многочисленные специальные пенсионные соглашения и снизить правовые риски, вытекающие из текущей сложной пенсионной системы.

Министерство социальной политики обнародовало проект пенсионной реформы. Он предусматривает введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты, и систему баллов за страховые взносы.

Планы ввести обязательную накопительную пенсию анонсировались неоднократно, но до сих пор не реализовались.

Индексация пенсий

Ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это единственный механизм повышения пенсий. Других повышений в 2025 году не планируется.

Базовая социальная помощь

В июне Министерство социальной политики Украины подготовило проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий. Предлагалось отказаться от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.

В октябре Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об экспериментальном проекте по предоставлению базовой социальной помощи.