RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Індексація пенсій: половина українців отримали мінімальний розмір надбавки

Автор: Олександр Білоус

Планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року проведено для 9,76 млн пенсіонерів. Із перерахованих пенсій розмір підвищено для 7,91 млн пенсіонерів.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, надбавку отримали:

  • до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,
  • від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,
  • від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,
  • від 500 гривень до 700 гривень - 7,0%,
  • від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,
  • понад 1000 гривень - 3,3%.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій у 2021 році провели з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

За даними ПФУ, середні виплати складали:

пенсії за віком - 8 330 485 осіб, середня пенсія - 3 538,97 гривень,

по інвалідності - 1 426 553 чоловік, середня пенсія - 2 679,45 гривень,

у зв'язку з втратою годувальника - 531 849 осіб, середня пенсія - 3 012,50 гривень,

за вислугу років - 214 304 чоловік, середня пенсія - 3 205,53 гривень,

соціальні пенсії - 72 843 чоловік, середня пенсія - 1 786,06 гривень,

довічне грошове утримання суддів - 3 538 осіб, середня пенсія - 67 961,39 гривень

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пенсіїПенсионный фонд Украиныиндексация зарплат и пенсий
Читайте також
Індексація пенсій: хто не отримає підвищення з березня
ПФУ розпочав фінансування підвищених пенсій за березень
Прогноз погоди