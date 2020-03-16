ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фондовий ринок США відкрився обвалом після зниження ставки ФРС

Новини » Фінансова криза 2020     16.03.2020 - 16:04
Фондовий ринок США відкрився обвалом після зниження ставки ФРС
Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Зниження ставки ФРС не допомогло, і біржі відкрилися новим падінням

Індекс S&P 500 впав на 8% при відкритті в понеділок, 16 березня, викликавши автоматичну 15-хвилинну зупинку трьох основних індексів Уолл-стріт. Про це повідомляє агентство Reuters.

Це вже третя зупинка торгів за шість днів, оскільки трейдери відреагували на рішення Федерального резерву, здійснене з метою запобігти глобальну рецесія.

Друге екстрене зниження процентних ставок ФРС США за два тижні тільки посилило почуття паніки серед інвесторів, стурбованих тим, що пандемія коронавіруса паралізує ланцюжка поставок і стискає фінанси компаній.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив низку рекомендацій, які можуть допомогти країнам у боротьбі з розгортається економічною кризою з-за пандемії коронавіруса. Як зазначила глава МВФ Крісталіна Георгієва, необхідність скоординованих і синхронізованих глобальних фінансових стимулів з кожною годиною стає все сильніше.

Зазначимо, Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибокий" вплив на економіку.

Світові ринки падають, незважаючи на екстрене зниження ставки ФРС В США скуповують зброю і патрони на тлі паніки через коронавірус
Новини України ФРССполучені Штати Америкифондовый рынок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся