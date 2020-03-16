Фондовий ринок США відкрився обвалом після зниження ставки ФРС

Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Зниження ставки ФРС не допомогло, і біржі відкрилися новим падінням

Індекс S&P 500 впав на 8% при відкритті в понеділок, 16 березня, викликавши автоматичну 15-хвилинну зупинку трьох основних індексів Уолл-стріт. Про це повідомляє агентство Reuters.

Це вже третя зупинка торгів за шість днів, оскільки трейдери відреагували на рішення Федерального резерву, здійснене з метою запобігти глобальну рецесія.

Друге екстрене зниження процентних ставок ФРС США за два тижні тільки посилило почуття паніки серед інвесторів, стурбованих тим, що пандемія коронавіруса паралізує ланцюжка поставок і стискає фінанси компаній.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив низку рекомендацій, які можуть допомогти країнам у боротьбі з розгортається економічною кризою з-за пандемії коронавіруса. Як зазначила глава МВФ Крісталіна Георгієва, необхідність скоординованих і синхронізованих глобальних фінансових стимулів з кожною годиною стає все сильніше.

Зазначимо, Федеральна резервна система (ФРС) США увечері 15 березня оприлюднила рішення знизити цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до 0-0,25%. ФРС пообіцяла сотні мільярдів доларів на покупку активів, заявивши, що епідемія справила "глибокий" вплив на економіку.