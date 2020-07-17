Гривня опустилася в списку найдешевших валют світу

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

За індексом Біг-Маку долар в Україні має коштувати 10,33 гривень

Українська гривня опустилася на четверте місце з кінця у списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому Індекс Біг-Маку. У січні 2020 року гривня перебувала на сьомому місці.

Про це свідчать дані рейтингу видання The Economist за липень 2020 року.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 59 грн, в той час як в США - 5,71 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 61,9% порівняно з фактичним обмінним курсом 27,13 грн/долар, а курс щодо купівельної спроможності повинен бути на рівні 10,33 грн/долар.

У 2018 році за Індексом Біг-Маку, українська валюта була недооцінена на 69% і займала перше місце в рейтингу, а в липні 2019 року українська гривня зайняла п'яте місце в списку найбільш недооцінених валют - курс української валюти був недооцінений на 61,3%, у січні гривня піднялася на сьоме місце з кінця, гривня була недооцінена на 58,1%.

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2020 року є грошові одиниці ПАР, Росії та Туреччини.

Переоціненими валютами є тільки швейцарський франк, ліванський фунт шведська крона. У Швейцарії Біг-Мак коштує на 20,9% дорожче, ніж в США.

Індекс Big Mac index був розроблений виданням The Economist у 1986 році.

Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якої валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера) в різних країнах.

Нагадаємо, за даними Світового банку, сукупний обсяг ВВП України з ППС за 2017 рік склав 504,4 млрд доларів, що становить 0,4% світового ВВП.