Селебрити, бизнес-гуру и миллиардер. Чем занимался Трамп до большой политики

Через несколько дней Дональд Трамп официально станет вторым в истории президентом США с двумя непоследовательными сроками. А до избрания в 2016-м вообще был первым президентом без опыта политической или военной службы.

РБК-Украина рассказывает, чем он занимался до большой политики и как для многих стал иконой успеха.

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Каким были детство и юность Трампа

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года. Его семья проживала в престижном районе округа Квинс, известном как Jamaica Estates. Отец Фред Трамп владел успешной компанией Elizabeth Trump & Son, которая занималась строительством жилья для среднего класса в Квинсе, Бруклине и Статен-Айленде.

Когда сыновья Фред-младший, Дональд и Роберт стали достаточно взрослыми, они работали на строительных площадках и в офисах. Дочери Элизабет и Мэриэнн не работали в семейном бизнесе. Позже Фред-младший ушел и стал пилотом авиакомпании. Он умер в 1981 году от алкоголизма, и Дональд Трамп называет это причиной своего отказа от алкоголя.

В юности у Трампа были проблемы с поведением. "Он был довольно грубым парнем", - позже вспоминал отец. Чтобы исправить это, его в 13 лет отправили в военную академию. После нее поступил в Фордхэмский университет в Нью-Йорке, а затем перевелся в Пенсильванский университет (Филадельфия), где в 1968 году получил степень бакалавра экономики.

Фото: портрет Дональда Трампа 1964 года во время учебы в военной академии (nyma.org)

Во время Вьетнамской войны он использовал отсрочки по медицинским показаниям (из-за диагностированных костных шпор). Когда в 1969 году запустили лотерею призыва, его день рождения был 356-м из 366, но на службу его не призвали. Во время первого президентского срока газета The New York Times писала, что диагноз мог быть фиктивным, а врач арендовал офис у отца Трампа.

Начало карьеры и успехи в семейном бизнесе

Бизнес-карьеру Трамп начал еще во время учебы, инвестируя в недвижимость. После университета вернулся в Нью-Йорк и присоединился к семейному делу. В 1973 году Минюст обвинил компанию в дискриминации афроамериканских арендаторов. Вопрос урегулировали согласием сдавать больше квартир чернокожим.

В 1970-х годах Трамп скупал недвижимость в Вирджинии, Огайо, Неваде и Калифорнии, переместился с окраин Нью-Йорка на Манхеттен. В этом богатом районе у компании появились первые небоскребы. В 1973 году она прошла ребрендинг в Trump Organization.

В 1976 году начал строить отель Grand Hyatt. Для этого использовал личные отношения с сетью Hyatt и политическое влияние отца, который был видным членом Демократической партии Бруклина. В итоге получил 40-летнюю отсрочку по уплате налога на имущества.

В 1980-х Трамп стал крупным застройщиком. Он построил 36-этажный жилой комплекс Trump Plaza, а также Trump Tower на Пятой авеню, где разместились роскошные магазины, резиденция Трампа и штаб-квартира компании. Он также расширил свой бизнес в сфере казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси), построив Trump Plaza Hotel and Casino и Trump Castle. В 1990 году он построил развлекательный комплекс Trump Taj Mahal стоимостью почти в 1 млрд долларов.

Фото: Дональд Трамп на пресс-конференции в Trump Tower, 1982 год (loc.gov)

Trump Organization столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Трамп занимал большие суммы денег, в 1990 году ситуация стала настолько серьезной, что его 80-летнему отцу пришлось купить фишки в казино Trump Castle на 3 млн долларов, чтобы оно могло выплачивать проценты.

Эта сделка была признана незаконным кредитом, и штат Нью-Джерси наложил штраф 65 000 долларов. Trump Taj Mahal и Trump Plaza Hotel подали заявления на банкротство, а в 1993 году вышла нелестная книга Гарри Херта, в которой говорилось, что из-за деловых неудач Трамп стал "общественным посмешищем". Отдельные эпизоды из нее были использованы в фильме "Ученик. Восхождение Трампа", который вышел в прокат за месяц до выборов президента в 2024 году.

Позже он успешно реструктуризировал кредиты. "Я использовал законы этой страны, чтобы сократить долги", - говорил он в 2011-м.

К тому времени, когда Трамп начал предвыборную кампанию в 2015 году, его игорный бизнес полностью прекратил деятельность. Акционеры потеряли инвестиции, кредиторы понесли убытки, но самому Трампу удалось смягчить финансовые потери.

Как Дональд Трамп стал американским селебрити

В течение бурной деловой карьеры Дональд Трамп сохранял имидж успешного человека. Когда бизнес в сфере недвижимости и азартных игр потерпел крах, он сумел защитить свой бренд и переключился на бизнес в США и за рубежом.

"Его имя стало таким синонимом успеха, что даже самые унизительные неудачи едва ли могут навредить его репутации… Правила, которым подчиняются другие, просто не применимы к Трампу", - писала The New York Times.

В сотрудничестве с нанятыми авторами Трамп опубликовал несколько книг с практическими рекомендациями и советами по ведению бизнеса, включая популярную "Трамп: искусство сделки". Имя "Трамп" он лицензировал для полей для гольфа, гостиничных курортов и фирменных продуктов от стейков до водки и бутилированной воды.

Фото: заставка реалити-шоу "Ученик" с Дональдом Трампом (nbcnews.com)

С 1996 по 2015 год он был владельцем конкурсов красоты "Мисс США", "Мисс Юная США" и "Мисс Вселенная". Но продал свою долю после скандала с его нападками в отношении латиноамериканских иммигрантов. Год спустя тот продал свою долю в конкурсах.

Пик популярности Трампа в индустрии развлечений связан с его ролью в реалити-шоу "Ученик", которое транслировалось на NBC с 2004 по 2015 год. Он играл самого себя в программе, которая сталкивала потенциальных бизнес-лидеров друг с другом в серии испытаний. Трамп оценивал их усилия и каждую неделю сокращал число участников, говоря проигравшим "Вы уволены".

Это шоу и программа Celebrity Apprentice помогли ему охватить национальную аудиторию и закрепить образ успешного и харизматичного бизнесмена, который всегда говорит, что думает, и позволяет открыто озвучивать неприятную правду.

Насколько богат Дональд Трамп

С избранием на первый срок Трамп передал формальное руководство Trump Organization сыновьям Дональду-младшему и Эрику. В отличие от типичной бизнес-корпорации его компания представляет совокупность примерно 500 отдельных структур, которые принадлежат в основном или исключительно самому Дональду Трампу.

Ни одна из них не является публичной компанией, поэтому не обязана раскрывать финансовое положение или стоимость. Поскольку Трамп никогда не публиковал налоговые декларации, полная финансовая оценка его состояния невозможна.

К моменту избрания в ноябре 2016 года Trump Organization владела огромным количеством компаний, продуктов и лицензионных соглашений. Эти активы включали не менее 17 гольф-курортов, 14 гостиничных объектов, десятки других объектов недвижимости по всему миру.

Фото: состояние Трампа приближается к 7 млрд долларов (Getty Images)

На сегодня частный капитал Трампа приближается к отметке 7 млрд долларов, по оценкам Bloomberg. Причем только за последний год его состояние выросло почти на 3,5 млрд. Большая часть богатства поступает от недвижимости, включая Trump Tower и долю в 1290 Avenue of the Americas. Он также владеет частью медиакомпании Trump Media & Technology Group.

Кроме недвижимости и СМИ, у него есть и другие источники дохода. В 2023 году он заработал 7,2 млн долларов на лицензировании NFT. Трамп также владеет криптовалютами примерно на 5 млн долларов. А его лицензионные соглашения включают специальное издание Библии за 59,99 долларов, которое принесло ему 300 000 долларов. Книга "Письма Трампу" принесла 4,5 млн долларов, дополнительный доход также обеспечили роялти от "Ученика" и "Искусства сделки".

Как Трамп возвращался в большую политику

Когда Дональд Трамп проиграл в 2020 году Джо Байдену, казалось, его политическая карьера подошла к концу. Особенно на фоне хаоса (штурм Капитолия в январе 2021 года) и осуждения, которым сопровождалось завершение президенсткого срока.

От него отвернулись многие союзники, а такие крупные компании, как American Express, Microsoft и Nike, приостановили поддержку республиканцев. В день инаугурации Байдена он нарушил 152-летнюю традицию и не присутствовал на церемонии.

"Он был зол, расстроен, не знал, что делать, и не имел плана своего политического будущего", - описывает его настроение Меридит Макгроу, автор книги "Трамп в изгнании".

Тем не менее он сразу пообещал "вернуться в той или иной форме". И уже через неделю, стало понятно, что Республиканская партия вернулась к нему. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти посетил его во флоридской резиденции Мар-а-Лаго и пообещал работать вместе на промежуточных выборах в Конгресс.

В то время подконтрольный демократам Сенат США готовился ко второму процессу по импичменту Трампу и визит Маккарти показал, что один из республиканских лидеров все еще считал бывшего президента влиятельным человеком.

"Визит Маккарти действительно открыл двери для Трампа. Это было разрешение республиканцам, которые критиковали Трампа, простить его и двигаться дальше", - добавила Макгроу.

Фото: Дональд Трамп в здании суда, конец 2023 года (Getty Images)

Следующий месяц Трампа провел в резиденции, а к концу февраля 2021 года уже был готов проводить публичные мероприятия. На правой Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference) он показал, что все еще пользуется лояльностью республиканской базы. И пообещал победить демократов в 2024 году.

Опрос лишь подчеркнул то, что уже было очевидно: 68% респондентов заявили, что Трамп должен баллотироваться снова, 55% - что проголосуют за него на праймериз. А промежуточные выборы 2022 года подтвердили его влияние в Республиканской партии.

Мар-а-Лаго стало обязательным к посещению для любого кандидата-консерватора, поддержка Трампа гарантировала победы. Например, четверо из шести членов Палаты представителей, которые голосовали за второй импичмент, проиграли его фаворитам. На этой волне в Сенат прошел Джей Ди Вэнс, который станет его вице-президентом.

По итогам тех выборов республиканцы получили большинство в Палате представителей, но не смогли забрать контроль над Сенатом. Всего через несколько недель, пока эксперты гадали, упустил ли Дональд Трамп свой политический момент, он начал президентскую кампанию 2024 года и вернулся в большую политику.

А дальше были триумф на праймериз, фактический провал судебных процессов, несмотря на серьезные обвинения, два покушения и уверенная победа на выборах президента США.

При подготовке текста использовались публикации BBC, The New York Times, USA Today, Bloomberg и статья доцента кафедры истории Университета Северной Каролины Бенджамина Уотерхауса.