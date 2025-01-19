Инаугурация Трампа: где и когда смотреть

Где смотреть инаугурацию

Посмотреть церемонию 20 января можно онлайн в трансляции телеканалов, медиа и на официальных страницах Белого дома.

В прямом эфире инаугурацию Трампа покажут каналы ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS.

Агентства новостей и другие медиа будут транслировать событие на своих страницах и YouTube-каналах. Так, "Голос Америки" покажет инаугурацию на своем YouTube с комментариями на украинском.

Просмотр церемонии онлайн будет доступен на сайте Белого дома и на его официальных каналах в YouTube и соцсети X.

Почему инаугурация Дональда Трампа 20 января

Еще в начале ноября прошлого года стало известно, что Дональд Трамп победил на очередных выборах президента США.

Однако согласно американскому законодательству и особенностям избирательной системы, вступление нового лидера в должность происходит лишь через несколько месяцев после подведения итогов голосования. Это обеспечивает плавный переход власти между администрациями.

В 20-й поправке к Конституции Штатов говорится, что срок полномочий президента и вице-президента истекает в полдень 20 января каждого четырехлетнего периода. С этого времени начинаются полномочия их преемников.

Таким образом, Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США 20 января 2025 в 12:00 по восточноевропейскому времени (в 19:00 по Киеву).

Основные события церемонии

Место инаугурации президента США впервые с 1985 года сменили. Из-за сильного мороза церемония пройдет в ротонде Капитолия вместо западной лестницы здания. Зрителей разместят на арене Capital One, где также состоится президентский парад.

События 20 января будут проходить в течение всего дня по такому приблизительному расписанию:

утреннее богослужение в церкви святого Иоанна напротив Белого дома;

чаепитие в Белом доме 46-го и 47-го президентов с женами;

приезд в Капитолий и присяга вице-президента и президента - 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву);

инаугурационная речь президента;

прощание с 46-м президентом Байденом и вице-президентом Харрис;

инаугурационный обед в скульптурном зале Капитолия;

военный парад;

церемония подписания первых президентских указов в Овальном кабинете в Белом доме;

инаугурационные балы вечером.

Среди приглашенных на инаугурацию Трампа - экс-лидеры Штатов Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама и 46-й президент Джо Байден с супругой, члены Конгресса и судьи Верховного суда, высокопоставленные военные, почетные гости и спонсоры.

В частности, церемонию посетят предприниматели-миллиардеры Илон Маск (Tesla, SpaceX), Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (Amazon), Шоу Цзы Чу (TikTok), Сундар Пичаи (Google).

Будут присутствовать и мировые лидеры, в частности, президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Вместо приглашенного Трампом лидера Китая Си Цзиньпина приедет вице-президент Хань Чжэн.

На церемонии выступят кантри-звезда Кэри Андервуд, легендарная диско-группа Village People и оперный певец Кристофер Маччио.

При подготовке текста использовались: публикации USA Today, CBS News, NBC News, сайт Белого дома, Wikipedia.